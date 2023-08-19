اطمنوا.. الرئيس السيسي يوجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن أزمة زيادة الأسعار

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن أسعار السلع مرتفعة وهذا أمر محل تقدير من الدولة والحكومة حاليًا تعمل على مجموعة من الإجراءات لتخفيف من أثار هذه الأزمة.



وأضاف “السيسي” خلال كلمته بجولته التفقدية بالأكاديمية العسكرية المصرية، أن مصر دائمًا لها ثوابت في سياسيتها وتتسم دائمًا بأنها عامل استقرار في محيطها، متابعًا: “لا نتدخل في شئون الأخرين ونحرص على أن نكون عامل إيجابي دائمًا في إيجاد حلول للأزمات المختلفة”.



واسترسل رئيس الجمهورية: “ ودايما بقوا اطمئنوا مش عشان احنا موجودين لا عشان انتم موجودين وقبلنا كلنا ربنا موجود”.