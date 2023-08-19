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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

فريق ليفربول
فريق ليفربول

يستضيف فريق ليفربول نظيره بورنموث، اليوم السبت، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول وبورنموث والقنوات الناقلة

وتقام مباراة ليفربول وبورنموث في تمام الخامسة مساء، وتذاع عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium و beIN Sports HD 1 English و beIN Sports HD 3 TR.

 

ليفربول ضد بورنموث

يستهدف فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح تحقيق الانتصار الأول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم على حساب بورنموث
واستهل ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي بالتعادل مع تشيلسي بهدف لمثله، الأحد الماضي.

وقال يورجن كلوب مدرب ليفربول،  خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة بورنموث:" محمد صلاح تدرب بشكل رائع طوال الأسبوع وأتمنى أن يترجم ذلك خلال المباراة".

كان كلوب أثار غضب محمد صلاح في مباراة تشيلسي الماضية باستبداله قبل نحو ربع ساعة من نهاية المباراة.

وحرم يورجن كلوب محمد صلاح من تعزيز رقمه القياسي بالتسجيل في الجولة الافتتاحية للموسم السابع على التوالي.

على الجانب الآخر، يستهدف فريق بورنموث مواصلة بدايته الجيدة في البريميرليج بتحقيق نتيجة إيجابية أمام ليفربول بعد التعادل مع وست هام بهدف لمثله في الجولة الافتتاحية.

ليفربول بورنموث الدوري الإنجليزي ليفربول وبورنموث محمد صلاح موعد مباراة ليفربول وبورنموث والقنوات الناقلة

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