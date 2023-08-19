بأقل من 10 آلاف جنيه.. تعرف على أرخص 5 لابتوبات في مصر

يرغب الكثيرين في شراء لابتوب جديد واستبدال جهازهم القديم بآخر أحدث، ولكن نظرا لأرتفاع الأسعار المبالغ فيه في هذا القطاع يبحث الأشخاص عن جهاز لابتوب بمواصفات معينة تناسب احتياجاته، دون الحاجة إلى دفع مبلغ كبير من المال، لذلك سنوضح لك فيما يلي أرخص ٥ لابتوبات في مصر.



أرخص 5 لابتوبات في مصر

1. لابتوب لينوفو V14 ADA:

يتميز لابتوب لينوفو V14 ADA، بشاشة يبلغ قياسها 14 بوصة، وبدقة Full HD، ويعمل بواسطة معالج إيه إم دي A4 3020E مقترن ببطاقة رسومات راديون فائقة الوضوح، مع ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 1 تيرابايت، ويعمل بنظام التشغيل ويندوز 10، مع بطارية توفر 12 ساعة من الاستخدام، ويتوفرلابتوب لينوفو V14 ADA في مصر مقابل سعر يبدأ من 7399 جنيه مصري، ويتوفر باللون الرمادي الغامق.

ابتوب لينوفو V14 ADA

2. لابتوب أسوس E410MA:

يتميز لابتوب أسوس E410MA، بشاشة يبلغ قياسها 14 بوصة، وبدقة Full HD، ويعمل بواسطة معالج Celeron N4020 مقترن ببطاقة رسومات إنتل 620 فائقة الوضوح، مع ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، ويعمل بنظام التشغيل ويندوز 10، مع بطارية توفر 12 ساعة من الاستخدام، ويتوفر لابتوب أسوس E410MA في مصر مقابل سعر يبدأ من 7999 جنيه مصري، ويتوفر باللون الأزرق.

لابتوب أسوس E410MA

3. لابتوب اتش بي برو بوك 640 G3:

يتميز لابتوب برو بوك 640 G3، بشاشة يبلغ قياسها 14 بوصة، وبدقة FHD، بالإضافة إلى سماعتين ستيريو وكاميرا تتيح إجراء مكالمات الفيديو، إلى جانب لوحة مفاتيح ومنفذ تقليدي للسماعات ومنفذين USB-C، ويعمل لابتوب برو بوك 640 G3 بواسطة معالج إنتل Core i5 مقترن ببطاقة رسومات إنتل 600 فائقة الوضوح، مع ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت، مع بطارية توفر 12 ساعة من الاستخدام، ويتوفر PROBOOK 640G3 من شركة اتش بي في مصر مقابل سعر يبدأ من 9500 جنيه مصري، ويتوفر باللون الفضي.

لابتوب اتش بي برو بوك 640 G3



4. لابتوب لينوفو V15 Laptop-KED:

يتميز لابتوب لينوفو V15 Laptop-KED، بشاشة يبلغ قياسها 15.6 بوصة، وبدقة Full HD، ويعمل بواسطة معالج ntel Core i3 مقترن ببطاقة رسومات Intel UHD فائقة الوضوح، مع ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، ويعمل بنظام التشغيل ويندوز 10، مع بطارية توفر 12 ساعة من الاستخدام، ويتوفرلابتوبلابتوب لينوفو V15 Laptop-KED في مصر مقابل سعر يبدأ من 8899 جنيه مصري، ويتوفر باللون الرمادي الفاتح.

لابتوب لينوفو V15 Laptop-KED

5. لابتوب أسوس ASUS X515EA:

يتميز لابتوب أسوس ASUS X515EA، بشاشة يبلغ قياسها 15.6 بوصة، وبدقة 1080x1920 بكسل، ويعمل بواسطة معالج إنتل CORE I3 مقترن بذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، ويعمل بنظام التشغيل ويندوز 10، مع بطارية توفر 12 ساعة من الاستخدام، ويتوفر لابتوب أسوس ASUS X515EA في مصر مقابل سعر يبدأ من 9999 جنيه مصري، ويتوفر باللون الفضي.