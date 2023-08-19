محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لـ ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة بورنموث، في الجولة الثانية لبطولة الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول

وشهد تشكيل ليفربول تواجد محمد صلاح أساسيًا بعد استبداله في الجولة الماضية أمام تشيلسي.

وضم تشكيل ليفربول كلًا من:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - أندرو روبرتسون

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - دومنيك سوبوسلاي - كودي جاكبو

خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - كودي جاكبو

وتنطلق المباراة في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أنفيلد رود معقل “الريدز”.