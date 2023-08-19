رئيس النادي مذهول.. حقيقة هروب عمرو وردة من الرجاء المغربي.. خاص

كشف مصدر مقرب من المصري عمرو وردة، لاعب فريق الرجاء البيضاوي، حقيقة هروب اللاعب من النادي المغربي.



وقال المصدر لموقع صدى البلد:" تحدثت مع عمرو وردة منذ قليل وأكد لي أنه في المغرب ومستمر مع الفريق بشكل طبيعي".



وأضاف:" عمرو أخبرني بتلقيه مكالمة من رئيس الرجاء يعبر فيها عن اندهاشه من الأنباء المنتشرة في مصر حول اختفائه".



وترددت أنباء حول تغيب عمرو وردة عن مران الرجاء وإغلاق هاتفه وعدم تواجده في مقر إقامته.

وانضم عمرو وردة إلى نادي الرجاء المغربي خلال الصيف الحالي في صفقة انتقال حر.

يذكر أن الرجاء احتل المركز الخامس في ترتيب الدوري المغربي الموسم الماضي برصيد 44 نقطة.