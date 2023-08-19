السيسي: ربنا مطلع علينا وشاهد على جهدنا في مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية|فيديو

في رسالة لطلاب الكليات العسكرية

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة لطلاب الكليات العسكرية، قال فيها: «أقول لكم دائمًا، اطمئنوا على أحوال البلد، ولا أقول ذلك لأننا موجودين، بل لأنكم موجودين، وقبلنا جميعًا ربنا موجود ومطلع علينا وشاهد على حرصنا على أننا نعمل بجد في كل المجالات والقطاعات في ظل هذه الظروف الصعبة».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالجولة تفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية فجر اليوم، نقلتها قناة إكسترا نيوز، «مُصرون بفضل الله تعالى على إيجاد حلول نهائية لآثار الأزمة الاقتصادية العالمية.

خطة طموحة

وتابع الرئيس السيسي، سيكون ذلك من خلال خطة طموحة في الاقتصاد والصناعة ومستلزمات الإنتاج، سنعمل على تقليل فاتورة الاستيراد، فالإنتاج في مصر يغطي جميع مطالب للشعب».