أوتافيو.. أغلى صفقة في تاريخ بورتو تنتقل للنصر السعودي

علق الاعلامي أحمد حسن علي صفقة انتقال اوتافيو إلى النصر السعودي عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

وكتب أحمد حسن: فابريزيو رومانو : صفقة انتقال اوتافيو الى النصر السعودي تمت مقابل 60 مليون يورو، أغلى صفقة بيع في تاريخ بورتو.





تعرض فريق النصر للهزيمة من نظيره التعاون، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولةالثانية من بطولة دوري روشن السعودي.

وجاء هدف التعاون الأول في الدقيقة ٢٠ عن طريق ليندر تاوامبا، ثم أضاف أحمد بتحسين الهدف الثاني في الدقيقة٩٠+٦.

وجاء تشكيل النصر السعودي كالتالي:

حراسة المرمى: وليد عبدالله

خط الدفاع: جيسلان كونان – علي لاجامي – عبدالله مادو – سلطان الغنام

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – سيكو فوفانا – عبدالله الخيبري





خط الهجوم: آندرسون تاليسكا – كريستيانو رونالدو – ساديو ماني.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق التعاون المركز الخامس برصيد ٤ نقاط، بينما يأتي فريق النصر في المركز الرابع عشر بدوننقاط.