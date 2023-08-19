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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شاومي تستعد لإطلاق هاتف جبار منافس لسامسونج

هاتف شاومي Xiaomi
هاتف شاومي Xiaomi 13T Pro

كشفت تسريبات أن شركة شاومي الصينية تستعد لإطلاق هاتف Xiaomi 13T Pro والذي يتمتع بعدد من المواصفات والإمكانات الفائقة، حيث سينطلق الهاتف خلال الفترة المقبلة وسينافس مع هواتف سامسونج المميزة. 

 

وبحسب تقرير من موقع GSMArena فإن هاتف شاومي القادم Xiaomi 13T Pro سيحصل على تصميم أنيق مع اللونين الأسود والأزرق وتصميم مربع للكاميرا مع إطار من الجلد، وشاشة من نوع OLED قياس 6.67 بوصة مع معدل تحديث 144 هرتز في الثانية، ودقة 1220 بكسل.  

 

وسيقدم هاتف شاومي Xiaomi 13T Pro  كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر Sony IMX707 من تصنيع شركة سوني، مع كمير تليفوتوجرافية بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري بتقريب 3x ، في حين أن الكاميرا ذات الزاوية الواسعة للغاية ستكون بدقة 13 ميجابكسل.  

 

أما بالنسبة للكامير الأمامية في هاتف شاومي Xiaomi 13T Pro  فستكون بدقة 20 ميجابكسل ، كما ستأتي الشاشة بمعيار IP68 لمقاومة المياه والغبار، وبطارية سعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن  السريع بقوة 120 وات. 

 

وسيعمل هاتف شاومي Xiaomi 13T Pro بمعالج من نوع +Dimensity 9200 من شركة ميديا تيك التايوانية، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 و 12 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256  جيجا بايت مع نظام التشغيل أندرويد 13 .  

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