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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السيسي: طالما مش قادرين على توفير بدائل للاحتياجات الأساسية سنظل نعاني

صدى البلد

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن فاتورة استيراد السلع أو المواد البترولية أو المستلزمات المختلفة أو الأدوية وغيرها من الاحتياجات الضرورية الأساسية، تكلف الدولة رقما كبيرا.

وحذر الرئيس السيسي، خلال حديثه إلى  طلاب الأكاديمية العسكرية بعد تفقدها فجر اليوم السبت 19 أغسطس: "طالما نحن غير قادرين على توفير(الاحتياجات الضرورية الأساسية) بالعمل والتصدير وتوفير بدائل داخل مصر سنظل نعاني"، مؤكدا أنه يجب تجاوز هذا الأمر.

وأضاف الرئيس السيسي: "دائما نقول إن الله موجود ومطلع علينا، ورغم الظروف الصعبة حريصون على العمل دائما بجد في كل القطاعات والمجالات، ونحن مصرون بفضل الله سبحانه وتعالى على إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية، وهي حلول نهائية"، مشيرا إلى وجود خطة طموحة للاقتصاد والصناعة ومستلزمات الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد ووجود إنتاج مصري يغطي مطالب هذه المنتجات والمستلزمات.

فاتورة استيراد السلع الغذائية

وأكمل الرئيس السيسي أن "الإنتاج الزراعي  لنحو 3 ملايين فدان هو رقم كبير لتقليل فاتورة استيراد السلع الغذائية، موضحا أنه خلال عام، ستدخل مصر على خريطة سيناء 450 ألف فدان وفي الدلتا نحو 2 مليون فدان وتوشكى وشرق العوينات مليون أخرى، ومناطق أخرى".

وكشفت بيانات رسمية حديثة أن عجز الميزان التجاري في مصر ارتفع إلى 3.74 مليار دولار خلال شهر مايو الماضي مقابل 3.57 مليار دولار للشهر نفسه من العام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 4.3%.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن الأزمات في دول الجوار، في ليبيا والسودان، بالتأكيد لها تأثير كبير على مصر، لكن مصر تحاول أن تكون عاملا إيجابيا في إيجاد حلول لهذه الأزمات.

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