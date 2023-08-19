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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تدريب دفعة جديدة.. الرئيس السيسي يزف بشرى سارة للمعلمين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التواصل الاجتماعي ليس مقتصرا على المدرسة ولكنه في المنزل أيضا، ونحتاج إلى تنظيمه لاكتساب الفائدة وتلافى الضرر.

وتابع السيسي خلال لقائه بالطلاب والدارسين في الأكاديمية العسكرية اليوم:، أن هناك تأثيرات كبيرة حدثت في المجتمع مؤخرا ولم نكن نعلم كيفية التعامل معها بشكل جيد، ومن هنا جاءت الفكرة لإعداد التربويين والقائمين على التعليم، لأن «التعليم هو أهم حاجة في الدنيا».

واضاف السيسي «نعمل على تدريب دفعة جديدة من المعلمين والمعلمات، وسنعمل على إضافة مديري المدارس للتدريب ونعطيهم جرعة مكثفة، ولا نتدخل في الجانب الفني فهو مهمة التربية والتعليم، ونتوقع الخير لكل الموجودين في البرنامج».
 

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