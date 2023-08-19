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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمل بور سعيد تنظم دورات تدريبية مجانا ل 45 فتاة على التفصيل والخياطة

صدى البلد

نظمت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد  دورات تدريبية مجانية على مهنة التفصيل والخياطة لعدد 450 فتاة ،في اطار تنفيذ خطة التدريب المهني للعام 2023-2024، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بوزارة العمل، تنفيذاً لتوجيهات حسن شحاتة وزير العمل بضرورة الاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة فى سوق العمل بما يسهم فى توفير فرص عمل لائقة لهم بعد انتهاء التدريب داخل منشآت القطاع الخاص والإستثمارى مما يساهم فى خفض معدلات البطالة ودفع عجلة التنمية .

واوضح عبدالونيس عبدالله مدير المديرية في مستهل كلمته فى بداية الفعاليات  إنجازات  مركز التدريب المهنى  خلال العام الماضى وإتمام تنفيذ الخطة السنوية بكفاءة وفعالية ، ومراحل تطوير مركز التدريب المهني بالمديرية للوصول على أعلى المستويات والعمل على تطوير كفاءة فريق العمل القائم عليه ، مقدماً الشكر لكل فريق العمل بالمركز وكل الإدارات المعاونة له  بالمديرية ، موجهاً باستمرار بذل الجهود والسعى لتحقيق إنجاز أكبر خلال العام التدريبى الجديد .     شارك في  الاحتفالية ؛ منار العوضى مدير مركز التدريب المهنى ، وحنان محمود باحث ،وهانى عيسى الموجه الفنى ، ونهلة ابو العزائم ، وسمر شكرى ، وهنا المتبولى مدربات قسم التفصيل والخياطة.

واستمع مدير المديرية للمتدربات وعرض قصص نجاح لخريجات المركز ، وحث المتدربات على السعى لتحقيق أهدافهم ، وان وزارة العمل حريصة دائماًعلى تقديم الدعم  اللازم للشباب من الجنسين وكل الإمكانيات والوسائل لتذليل كل الصعوبات التى تواجههم للحصول على فرصة عمل لائقة ومناسبة ،  وتوضيح اوجه التنسيق مع الجهات المعنية حول وسائل التمويل لبدء مشروعات صغيرة ومتوسطة خاصة بهم بعد انتهاء فترات التدريب .   

  كما وجه مدير المديرية نصائح مباشرة إلى الشباب بصفة عامة وبخاصة الشباب المشارك في تلك الفعاليات إلى ضرورة العمل على تطوير مهاراتهم، وعدم الإعتماد فقط على المؤهل الدراسى ،موضحا إن سوق العمل يتطلب في المرحلة الراهنة بذل مزيداً من الجهد فضلاً عن تطوير المهارات التي لابد وأن يتمتع بها الخريج، من بينها  تنمية المهارات البشرية والتي تعمل على رفع كفاءة الشخص ومهاراته الحياتية فضلاً عن ابتكار أفكار وحلول جديدة غير متعارف عليها ، مؤكداً أن مديرية العمل أبوابها مفتوحة أمام الجميع وبخاصة الشباب ، وتعمل على تقديم كافة سبل الدعم اللازمة وتنفيذ مزيد من دورات التدريب المهني المجانية .

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