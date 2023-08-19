القضية الفلسطينية حيّة.. الرئيس السيسي لطلاب الأكاديمية العسكرية: «اطمنوا على بلدكم»|فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر عقدت القمة الثلاثية مع فلسطين والأردن في إطار مجموعة إجراءات الهدف منها الإبقاء على أن تكون القضية الفلسطينة حيّة، وهو جزء من جهود الدول الثلاثة للتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود يونيو 67، مؤكدًا أن القضية الأساسية هي إيجاد حل للصراع من خلال حل الدولتين جنبًا إلى جنب مع توفير الأمن والأمان للبلدين.

وتابع الرئيس السيسي في كلمته لطلاب الأكاديمية العسكرية، عرضتها قناة "اكسترا نيوز"، «ربنا يوفقكم ويفرحكم وخلوا بالكم من نفسكم ودوركم كبير في المرحلة المقبلة في مصر، واطمئنوا على البلد لأن ربنا موجود».