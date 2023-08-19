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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

يمن الحماقي: أصحاب المشروعات الصغيرة لا يستطيعون الانفاق على دراسات الجدوى.. وعلى الدولة دعمهم

يمن الحماقي
يمن الحماقي

قالت الدكتورة يمن الحماقي، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن الجهاز المصرفي يلعب دورا كبيرا في  دعم المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر، بالإضافة إلى أن أصحاب هذه المشروعات يقومون بابتكار نظم اجتماعية تساعدهم في جمع الأموال كنظام "الجمعية"، لذلك على الدولة أن تدعمهم فنيا؛ لأن معظمهم لا يمتلكون قدرة الإنفاق على دراسات الجدوى، والجزء الفني من المهم دعمه من جانب الدولة؛ لنجاح واستمرار هذه المشروعات.

وأضافت "الحماقي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن  الصندوق السيادي يلعب دورا مهما في توجيه الاستثمارات، ويبحث عن المشروعات التي تحقق ربحية مرتفعة، ومن الضروري معرفة طرق إدارة هذه المشروعات، خاصة الدوائية منها، فهي تخضع لتحديد التسعيرة، لذلك يجب التعامل معها بأسس معينة، تضمن بقائها، وتنميتها، وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد ككل.

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وأشارت إلى أن الاهتمام بملف المشروعات الصغيرة، ضروري، حيث أن هناك مبادرات كبيرة تقدم لهم الدعم وتساندهم، ولكن يجب أن يتم التنسيق والتواصل بين أصحاب المشروعات الصغيرة وهذه المبادرات.

وأشادت "الحماقي" بمبادرة بنكي الأهلي ومصر، في إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي وصلت إلى نتائج جيدة، لافتة إلى أن الاهتمام بمشاركة المشروعات الصغيرة في التصدير؛ أمر لا بد منه، خاصة وأن نسبة مشاركتها لا تتعدى 6%.

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