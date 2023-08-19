الشوط الأول.. ريال مدريد يتعادل مع ألميريا 1-1 في الدوري الإسباني

تعادل ريال مدريد مع مضيفه ألميريا بهدف لمثله، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة الثانية لبطولة الدوري الإسباني.

افتتح سيرجيو أريباس التسجيل لـ ألميريا في الدقيقة الثالثة، قبل أن يعادل الإنجليزي جود بيلينجهام النتيجة لـ ريال مدريد في الدقيقة 19.

وألغى الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو هدفًا لـ توني كروس لاعب ريال مدريد بداعي وجود خطأ، ذلك بعد العودة لتقنية الفيديو.

تشكيل ريال مدريد

وضم تشكيل ريال مدريد كلًا من:

في حراسة المرمى: أندريه لونين

خط الدفاع: داني كارفاخال - أنطونيو روديجر - ديفيد ألابا - فران جارسيا

خط الوسط: أوريلين تشواميني - فيديريكو فالفيردي - توني كروس - جود بيلينجهام

خط الهجوم: رودريجو جوس - فينيسيوس جونيور

وانطلقت المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ألعاب البحر المتوسط معقل فريق ألميريا.

وكان ريال مدريد قد فاز في الجولة الأولى خارج ملعبه، على أتلتيك بيلباو بهدفين دون مقابل.