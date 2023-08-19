فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة الغردقة.. غدا

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة الغردقة بداية من غد الأحد، لصيانة المحولات.

أوضح مركز عمليات المحافظة أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن منطقة المول التجارى، وشارع المدارس، وأبو العباس، غدا الأحد، وفصل التيار عن منطقة المستلزمات السياحية، والسنتر الليبى، يوم بعد غد الإثنين، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا ، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

وفى سياق آخر تستمر فعاليات الدورة التدريبية لتطوير أداء خدمات المواطنين "المحليات" ورفع كفاءة العاملين بمراكز التكنولوجيا في مختلف مدن محافظة البحر الأحمر وذلك في إطار الجهود المستمرة لتطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة العاملين في مراكز التكنولوجيا.

يعكف ديوان عام محافظة البحر الأحمر على تنفيذ هذه الدورة التدريبية، انطلاقًا من إيمانه بأهمية تطوير مهارات العاملين وتنمية قدراتهم الوظيفية لتحقيق تحسين ملموس في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. تشمل الدورة المواد العلمية والتدريب اللازمين، ويتولى تقديم المحتوى العلمي المتخصص المهندس محمد فيصل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.