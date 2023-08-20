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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موتورولا تشوق لهاتفها القادم Moto G54 مع مواصفات ممتازة وسعر مناسب

هاتف موتورولا القادم
هاتف موتورولا القادم Moto G54

تستعد شركة موتورولا الأمريكية لإطلاق هاتف جديد مخصص للشباب والفئة المتوسطة مع سعر مناسب يتوافق مع قدرات الكثيرين، وذلك خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث كشفت تسريبات أن الشركة تعمل بالفعل على إطلاق هاتف Moto G53 الذي تم إطلاقه في شهر ديسمبر الماضي. 

 

وبحسب موقع GSMArena فإن موتورولا تعمل على إعداد هاتفها الجديد Moto G54 مع مواصفات مميزة، حيث سيأتي بشاشة قياس 6.5 بوصة تدعم جودة عرض +FHD ، ودقة 1080 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة. 

 

وسيقدم هاتف موتورولا  القادم Moto G54 كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل ، مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 16 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. 

وسيعمل هاتف موتورولا  القادم Moto G54 بمعالج من شركة كوالكوم الأمريكية لم يتم تحديده بعد مقترن بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 8 جيجابايت وما يصل إلى 256 جيجابايت من سعة التخزين القابلة للتوسيع. 

 

وسيحتوي هاتف موتورولا  القادم Moto G54 على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 25 زات، كما سيعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الهاتف خلال الفترة المقبلة. 

 

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