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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد الحميد بسيوني: أنا المدرب الوحيد في مصر الأحق بقيادة المنتخب

عبدالحميد بسيوني
عبدالحميد بسيوني

أكد عبد الحميد بسيوني لاعب نادي الزمالك السابق، المدير الفني لنادي طلائع الجيش أن اتحاد الكرة "ظلم" إيهاب جلال المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، وتعامل معه بطريقة "لا إنسانيـة" .

وقال عبد الحميد بسيوني في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر قناة "TeN": "إيهاب جلال لم يأخذ فرصته الكافية مع المنتخب الوطني، ورحل بعد مباراتين فقط، وهي سابقة لم تحدث مع أي مدير فني من قبل، كما أن اتحاد الكرة لم يسانده في تجربته، وأطاح به بشكل سريع ومفاجئ، وأصبحت فرصة المدرب الوطني في قيادة المنتخب صعبة بعد تجربة جلال".

وأضاف: "أنا المدرب الوطني الأحق بتدريب المنتخب، وبالأرقام فأنا المدرب الوحيد الذي تمكنت من التتويج ببطولة، وكانت خارج الأهلي والزمالك وهو أمر صعب للغاية أن تتوج بلقب خارج القطبين، ومع احترامي لجميع الأسماء التي يتم تداولها، إلا أنهم لم يستطيعوا حصد الألقاب".

عبد الحميد بسيوني الزمالك طلائع الجيش اتحاد الكرة

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