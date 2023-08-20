لو قديم وبيهنج.. إزاي تسرع اللاب توب بتاعك

إذا كان لديك لاب توب قديم وبطيء، فهناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لتحسين أدائه، فيما يلي بعض النصائح:

• قم بتحديث نظام التشغيل الخاص بك إلى أحدث إصدار

سيتضمن هذا التحديث إصلاحات الأخطاء التي قد تتسبب في إبطاء جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

• قم بتثبيت برامج مكافحة الفيروسات

يمكن أن تتسبب البرامج الضارة في إبطاء جهاز الكمبيوتر الخاص بك، لذلك من المهم أن يكون لديك برنامج مكافحة فيروسات مثبتًا ويعمل بانتظام.

• قم بحذف البرامج التي لا تستخدمها

كلما زاد عدد البرامج التي قمت بتثبيتها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، زادت احتمالية إبطاء جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

• قم بتنظيف جهاز الكمبيوتر الخاص بك من الملفات غير المرغوب فيها

يمكن أن تتراكم الملفات غير المرغوب فيها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك بمرور الوقت، مما قد يؤدي إلى إبطاء جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

• قم بزيادة ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)

إذا كان لديك كمية قليلة من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، فقد يؤدي ذلك إلى إبطاء جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

يمكنك زيادة كمية ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) عن طريق إضافة قطعة جديدة من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

• قم بتبديل القرص الصلب إلى SSD

يُعد SSD أسرع بكثير من القرص الصلب التقليدي. إذا كان لديك ميزانية، فيمكنك التفكير في تبديل القرص الصلب إلى SSD.

• قم بتنظيف جهاز الكمبيوتر الخاص بك من الغبار

يمكن أن يتسبب الغبار المتراكم في جهاز الكمبيوتر الخاص بك في ارتفاع درجة الحرارة، مما قد يؤدي إلى إبطاء جهاز الكمبيوتر الخاص بك. يمكنك تنظيف جهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام علبة هواء مضغوطة.

إذا قمت بتنفيذ هذه النصائح، فيمكنك تحسين أداء اللاب توب القديم الخاص بك وجعله أسرع.