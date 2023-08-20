تحذير مهم من الإمارات إلى مواطنيها في المكسيك

أهابت سفارة دولة الإمارات لدى المكسيك بمواطنيها المتواجدين في السواحل المكسيكية المتضررة بإعصار "هيلاري".

وأصدرت السفارة بيانا لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "أكس" المعروف سابقا باسم "تويتر"، قالت فيه: "لمواطني الدولة المتواجدين بالولايات المتحدة المكسيكية تهيب سفارة الدولة لدى المكسيك السادة المواطنين المتواجدين بالسواحل المكسيكية المتضررة بإعصار هيلاري".

وأشارت السفارة إلى مناطق: "باخا كاليفورنيا سور، سونورا، سينالوا، ناياريت،خاليسكو، دورانغو، زاكاتيكاس، أغواسكالينس، غواناخواتو، كوليما، ميتشواكان".

وحثت السفارة الإماراتية مواطنيها على ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المكسيكية.

وأكدت ضرورة التواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180044444 أو رقم السفارة 00525511000115 والتسجيل في خدمة تواجدي.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وكالة حكومية أمريكية، إن الإعصار هيلاري اقترب من شبه جزيرة باخا كاليفورنيا المكسيكية، محذرة من احتمال حدوث سيول كارثية في شبه الجزيرة وجنوب غربي الولايات المتحدة.

وتسبب الإعصار بالفعل في تعطيل الرحلات الجوية ومباريات البيسبول في الولايات المتحدة.

وذكر مسؤول مكسيكي أن رجلا لقي مصرعه في ولاية باخا كاليفورنيا سور عندما جرفت المياه عائلة من 5 أشخاص نحو البحر أثناء عبور جدول مياه. وعرض المسؤول أيضا صورا للطرق التي غمرتها المياه في المنطقة.

