عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير مهم من الإمارات إلى مواطنيها في المكسيك

الإمارات
الإمارات

أهابت سفارة دولة الإمارات لدى المكسيك بمواطنيها المتواجدين في السواحل المكسيكية المتضررة بإعصار "هيلاري".

وأصدرت السفارة بيانا لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "أكس" المعروف سابقا باسم "تويتر"، قالت فيه: "لمواطني الدولة المتواجدين بالولايات المتحدة المكسيكية تهيب سفارة الدولة لدى المكسيك السادة المواطنين المتواجدين بالسواحل المكسيكية المتضررة بإعصار هيلاري".

وأشارت السفارة إلى مناطق: "باخا كاليفورنيا سور، سونورا، سينالوا، ناياريت،خاليسكو، دورانغو، زاكاتيكاس، أغواسكالينس، غواناخواتو، كوليما، ميتشواكان".

وحثت السفارة الإماراتية مواطنيها على ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المكسيكية.

وأكدت ضرورة التواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180044444 أو رقم السفارة 00525511000115 والتسجيل في خدمة تواجدي.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وكالة حكومية أمريكية، إن الإعصار هيلاري اقترب من شبه جزيرة باخا كاليفورنيا المكسيكية، محذرة من احتمال حدوث سيول كارثية في شبه الجزيرة وجنوب غربي الولايات المتحدة.

وتسبب الإعصار بالفعل في تعطيل الرحلات الجوية ومباريات البيسبول في الولايات المتحدة.

وذكر مسؤول مكسيكي أن رجلا لقي مصرعه في ولاية باخا كاليفورنيا سور عندما جرفت المياه عائلة من 5 أشخاص نحو البحر أثناء عبور جدول مياه. وعرض المسؤول أيضا صورا للطرق التي غمرتها المياه في المنطقة.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل ..انخفاض كبير يضرب سوق الدواجن

رسميا.. كاف يعلن انسحاب ناد من دوري أبطال إفريقيا

16 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث اليوم

ننشر الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس بطريق «الجلالة - الزعفرانة»

مفاجأة.. الكهرباء تعلن طرق جديدة لشحن كارت عداد الكهرباء

نهاية أزمة السجائر خلال يومين.. خطة عاجلة من رئيس شعبة الدخان للمصريين

بلاش تدخلوا مصر في حالة الاستقطاب.. تصريح مهم للرئيس السيسي عن البريكس

مصرع وإصابة 11 شخصًا.. ننشر الصور الأولى لتصادم ميكروباص ونقل بطريق مطروح

ترشيحاتنا

وطن يتسع للجميع.. الرئيس يكلل جهود الدولة في ملف حقوق الإنسان بعفو رئاسي جديد

أخبار تهمك.. مفاجأت في أسعار الذهب والدولار.. وأخر تفاصيل حالة الطقس

العلوم 82.9% والتجارة 64.9% ومفاجأة في الآداب.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023

الاستخبارات الإيرانية ترصد دخول 200 عنصر من داعش إلى أراضيها

الري: العمل على التحول للرى الحديث بواحة سيوة فى زمامات الآبار العميقة

وسائل إعلامية: مقاتلات «إف-16» لن تكون عصا سحرية بيد أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وهبي ورانيا يوسف|النجمات يشعلن السوشيال ميديا بالكاش مايوه الكروشيه على البحر.. شاهد

بعد مادلين طبر| فنانة أخرى تثير الجدل بشأن عادل إمام .. إيه الحكاية؟

في يومه العالمي.. 3 طرق سريعة وفعالة للوقاية من لدغة البعوض

بإطلالة جذابة ولافتة|زوجة حمدي المرغني تثير ضجة عبر إنستجرام في عيد ميلادها

فيديو

يهزك الشوق.. مقتطفات من حفل ماجد المهندس في لندن

أكبر قضية تهريب آثار في مصر.. سقوط 2 من كبار رجال الأعمال ورومانية

ليست صوت مصر.. فجر السعيد تهاجم أنغام

مش بتعمد أثير الجدل بملابسي.. هدى الإتربي تكشف مواصفات فتى أحلامها|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ