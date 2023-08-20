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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفاة رئيس مستشفى سابق بأزمة قلبية مفاجئة في المنوفية

رحيل طبيب في المنوفية
رحيل طبيب في المنوفية بازمة قلبية مفاجئة

سادت حالة من الحزن وسط الأطباء والصيادلة في محافظة المنوفية عقب الإعلان عن وفاة الدكتور أحمد أمين طنطاوي مدير عام مستشفي تلا السابق بأزمة قلبية مفاجئة.

وانتشرت عبارات النعي للطبيب الراحل وسط حالة من الصدمة لرحيله بشكل مفاجئ بسبب أزمة قلبية مفاجئة.

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وأصدرت نقابة الأطباء بالمنوفية بيانا تنعي فيه الطبيب الراحل" يتقدم مجلس نقابه الأطباء بالمنوفيه بخالص العزاء لمجلس نقابة الصيادلة بالمنوفية ولكل صيادلة المنوفية لوفاه الدكتور أحمد أمين طنطاوي الصيدلي بهيئة التفتيش الصيدلي بالمنوفية وعضو مجلس نقابة صيادلة المنوفية والدفنة بعد صلاة الظهر بمسجد الباشا بكفر المصيلحة والعزاء أمام المنزل أمام الوحدة الصحية بكفر المصيلحة…ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويصبر اهله وذويه ومحبيه".

ونعت نقابة الصيادلة في المنوفية الطبيب الراحل بالقول:" انا لله وإنا إليه راجعون..بخالص الأسي وبقلوب يعتصرها الألم تنعى نقابة الصيادلة بالمنوفية الاخ والصديق والزميل العزيز ورائد من رواد العمل النقابى والمهنى وايقونة العمل الصيدلى الحكومى بمحافظة المنوفية الدكتور احمد أمين طنطاوى عضو مجلس نقابة صيادلة المنوفية رئيس لجنة التعليم الصيدلى منسق عام لجان نقابة الصيادلة بالمنوفية إدارة التفتيش الصيدلى بهيئة الدواء المصرية المنوفية مدير مستشفى تلا العام المنوفية (سابقا)، إدارة الصيدلة مديرية الشئون الصحية بالمنوفية (سابقا)، والذى وافته المنيه فجر اليوم ، الدفنة من مسجد الباشا - قرية كفر المصيلحة شبين الكوم المنوفية اليوم بعد صلاة الظهر، والعزاء امام المنزل بجوار الوحدة الصحية بكفر المصيلحه _شبين الكوم ، انا لله وانا اليه راجعون ، رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته ، والهم أهله وذويه واصدقائه وزملائه الصبر والسلوان وجزاه الله عن زملائه كل خير".

ونعت الدكتورة شيرين مسعد مدير إدارة العلاج الحر بصحة المنوفية الطبيب الراحل " انا لله وانا اليه راجعون الأخ والصديق الغالي والسند اللي عمرنا ما هننساه الخبر المفجع لنا يا د احمد ماتقدرش نقول الا ربنا يرحمك ويصبرنا دائما كنا بنتعامل اكتر من الاخوات واي وقت مسنودين عليك وعلي وجودك جمبنا دايما ، كنت بشوش الوجه وجعت قلبي عليك يا احمد ، دكتور احمد امين طنطاوي في ذمة الله ربنا يرحمه ويغفر له ويتجاوز عن سيئاته ويسكنه الفردوس الأعلى يارب العالمين ويلهم اهله الصبر والسلوان يا رب العالمين, خبر وحش اوي يا احمد ربنا يرحمك يا غالي".

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