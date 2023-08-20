فشل أول مهمة منذ 47 عامًا.. روسيا: تحطم مركبة لونا25 على سطح القمر

أعلنت وكالة الفضاء الروسية، في نبأ عاجل لها، تحطم مسبار لونا 25 على سطح القمر، بعد اصطدامه بالقمر.

وذكرت وكالة الفضاء الروسية على قناة "تيليجرام"، أن مسبار لونا 25 تحطم على سطح القمر، لتنتهي بذلك أول مهمة روسية على القمر منذ 47 عامًا بالفشل.

وفي وقت سابق، تعرضت مركبة الفضاء الروسية لونا -25 لخلل خلال مناورة قبل يومين من الهبوط على سطح القمر.

وأبلغت روسيا عن "وضع غير طبيعي" على متن المركبة الفضائية لونا -25 التي كانت متجهة إلى القمر والتي تم إطلاقها في 10 أغسطس من ميناء فوستوشني الفضائي الروسي.

ولم تذكر وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" حينها ما إذا كانت المهمة لا تزال في مسارها الصحيح.

وكان من المقرر أن تهبط المركبة الفضائية Luna-25 على القطب الجنوبي للقمر في 21 أغسطس.

ويعد القطب الجنوبي للقمر ذو أهمية خاصة حيث يعتقد أن فوهاته قد تحتوي على الماء.