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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بيكوي جسمها بمعلقة سخنة.. بطل حفلات تعذيب ابنته أمام جنايات الجيزة

صدى البلد

كشف أمر الإحالة الخاص بالمتهم محمد.ع بالتعدي على ابنته حتى الموت في دائرة قسم البدرشين بسبب تبولها اللاإرادي، تفاصيل الاتهامات الموجهة له في الجريمة.

وجاء نص أمر الإحالة أن المتهم محمد.ع  السن ۲۸ - عامل بالمحاجر، في يوم ٢٠ ديسمبر الماضي بدائرة مركز البدرشين - محافظة الجيزة، قتل ابنته الطفلة/ منة مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وما إن ظفر بها فأحرقها بأماكن متفرقة من جسدها مستخدمًا "ملعقة وقداحة" وانهال عليها ضربًا بيديه بوجهها غير مرة، ثم حملها مستغلا وهنها راطمًا جسدها ورأسها بالأرض تارة وبحوض الاستحمام تارة أخري فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

 

ووجهت له تهمة تعريض عرض حياة ابنته الطفلة منة للخطر حال ارتكابه موضوع الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

ووجه له اتهام أحرز أدوات "ملعقة - قداحة" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنح المعاقب عليهم بالمادتين ۲۳۰ و۲۳۱ من قانون العقوبات والمادتين ۱/۱، ۲۵ مكرر / من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنة ١٩٧٨ و١٦٥ لسنة ١٩٨١ وه لسنة ۲۰۱۹، والبند رقم (۲) من الجدول الأول المرفق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧، وبالمواد ۲، ۹۵ ۱/۹۶ بندین (۱ و۲) ۲، ١١٦ مكرر من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المضافة والمعدلة بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ۲۰۰۸ بشأن الطفل.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم محمد.ع عامل محاجر يبلغ من العمر ٢٨ عاما إلى محكمة جنايات الجيزة في القضية رقم ۲۱۱٤۰ لسنة ۲۰۲۲ جنايات مركز البدرشين المقيدة برقم ٦٣٦٩ لسنة ٢٠٢٢ كلي جنوب الجيزة، بتهمة قتل ابنته.

 

 البداية كانت بتلقي قسم شرطة البدرشين بلاغا من المستشفى، بوصول الطفلة، تعاني من نزيف في المخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، بالإضافة إلى وجود آثار حروق قديمة، انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ تم مقابلة جدها وبسؤاله، أكد أن «ابنه» تعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها بسبب قيامها بالتبول اللاإرادي.

وتمكنت مباحث الجيزة من القبض على الأب تم تحرير محضر بالواقعة، وتم النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

بيكوي جسمها بمعلقة سخنة تعذيب ابنته جنايات الجيزة البدرشين الجيزة

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