البورصة تربح 2 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي لدى إغلاق تعاملات، اليوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمحلية، فيما مالت تعاملات المؤسسات الأجنبية والمستثمرين الأفراد المصريين والعرب نحو البيع.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة في البورصة نحو ملياري جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 221ر1 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 6ر1 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.

ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 36ر0 في المائة ليبلغ مستوى 22ر18033 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 35ر0 في المائة ليبلغ مستوى 45ر3641 نقطة.

وشملت الارتفاعات مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا، والذي أضاف نحو 3ر0 في المائة إلى قيمته ليبلغ مستوى 99ر5369 نقطة.

