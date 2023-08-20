محافظ الوادي الجديد يدعو لإطلاق مبادرة لدعم الكوادر الطبية

دعا محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، اليوم /الأحد/، إلى إطلاق مبادرة بالتعاون مع وزارة الصحة ونقابة التمريض لتدريب المتميزين من طواقم التمريض بكبرى المستشفيات والمعاهد الصحية بالقاهرة؛ سعيًا لتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة وتأهيل كوادر طبية متميزة، كما دعا لدراسة إمكانية إضافة شعبة للتمريض ضمن تخصصات المعهد الفني الصحي بالداخلة.

جاء ذلك خلال حضور محافظ الوادي الجديد للاحتفالية السنوية للتمريض التي نظّمتها النقابة العامة للتمريض بالمحافظة، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ والدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض عضو مجلس الشيوخ، وأعضاء النقابة، والدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وأطقم التمريض ومسئولي القطاع الصحي، ولفيفٌ من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أنه جار التنسيق لإنشاء ناد للتمريض بالتعاون مع النقابة، داعيًا لإطلاق يوم للتمريض المصري من المحافظة لتكريم نماذج المهنة المشرّفة.

بدورها، أعربت نقيب عام التمريض عن سعادتها لتواجدها بالوادي الجديد ضمن خطة النقابة للوصول لطواقم التمريض بكافة محافظات الجمهورية؛ للارتقاء بهذه المنظومة وتطويرها في ظل دعم القيادة السياسية.

شهد الحفل عرضًا عن أنشطة نقابة التمريض في مصر، إلى جانب تبادل الدروع بين المحافظة والنقابة، وتكريم النقابة لأعضاء هيئة التمريض وشهداء مهنة التمريض بالمحافظة، وعددٍ من المسئولين بالقطاع الطبي بالمحافظة.