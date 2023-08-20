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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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غرفة الإسكندرية تستضيف ورشة عمل حول "الابتكار المفتوح" بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي

صدى البلد

استضافت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، ورشة عمل حول "تعزيز الابتكار المفتوح" في إطار فعاليات مشروع (EMPHASIS)، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وتم خلال اللقاء توضيح مفهوم "الابتكار المفتوح"، حيث أوضح الرئيس التنفيذي لشركة (ACG) مروان عابدين، أن مصطلح الابتكار المفتوح يستهدف حدوث التوأمة بين الشركات المختلفة أو الحكومات لتوسيع دائرة الابتكار، مضيفا أن هناك تحديدات متعلقة بالابتكار المفتوح أهمها، خلق ثقافة التعاون التشاركي، وزيادة الوعي بمصطلح الابتكار المفتوح، والتشريعات القانونية التي من الممكن أن تعيق عملية الابتكار المفتوح، إضافة إلى قلة الموارد المالية لبعض الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن هناك فرصا للابتكار المفتوح، يمكن استغلالها لتحسين عملية الابتكار، كأفكار التوأمة بين الشركات عبر المحيط الأورومتوسطي، إضافة إلى فرص خلق فرص عمل جديدة.

من جانبه، قدم الدكتور ماجد غنيما عضو مجلس إدارة مركز الابتكار والاستراتيجية ومدير الشراكات في صندوق دعم المبتكرين (IS) التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومستشار وزير التعليم العالي لريادة الأعمال، كلمة حول فرص الابتكار التي تقدمها الوزارة، وكيفية دعم الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة، ونصائح حول خلق شراكات وتوأمة بين الشركات والمنظمات المختلفة.

بدوره.. أشار مدير مركز ريادة الأعمال في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور وائل الدسوقي، إلى دور مراكز ريادة الأعمال في القيادة وزيادة النمو الاقتصادي والاجتماعي.

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