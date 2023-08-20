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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالعلامة الكاملة.. منتخب سيدات مصر للكرة الطائرة إلى ربع نهائي أمم أفريقيا

منتخب الطائرة
منتخب الطائرة

تأهل المنتخب الوطني لسيدات الكرة الطائرة بقيادة مديره الفني عماد نوار، إلى الدور ربع النهائي ببطولة كأس الأمم الأفريقية رقم 21، المقامة بالكاميرون خلال الفترة من 14 وحتى 25 أغسطس الجاري.

ونجح منتخب مصر في التأهل لربع النهائي محققا العلامة الكاملة في دور المجموعات بخمسة انتصارات ومتصدرا ترتيب المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة .

وتغلب منتخب مصر عصر الأحد على منتخب بوروندي بنتيجة 3-0 وجاءت نتائج الأشواط ( 25-2 , 25-4 , 25-13 ) ليحقق منتخب مصر الفوز الخامس على التوالي ويرفع رصيده إلى 15 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الأولى .

وتلعب سيدات مصر في المجموعة الأولي إلى جوار منتخبات الجزائر والكاميرون ونيجيريا وبوروندي ومالي.

وتضم قائمة سيدات الفراعنة في البطولة 14 لاعبة وهن: “ندى معوض – سارة أمين – مريم متولي – داليا المرشدي – دعاء الغباشي – آية خالد – زينة العلمي – دانا شوقي – دعاء محمد – ندى وليد – أيسل نديم – مي غزال – مايا ممدوح – سابين حسن عابد”.

وتنفرد كينيا بصدارة قائمة الدول الأكثر تتويجا باللقب برصيد 9 ألقاب وبفارق ستة ألقاب عن كل من مصر والكاميرون وتونس.

كانت آخر ألقاب مصر في البطولة عام 2003 ومنذ تلك النسخة لم يصل منتخب سيدات مصر إلى النهائي.

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