موتورولا تكشف عن هاتفها الجديد للشباب والفئة المتوسطة

كشفت تسريبات جديدة أن شركة موتورولا الأمريكية تعمل على هاتف جديد مخصص للشباب والفئة المتوسطة، حيث سيتم إطلاق الهاتف في الفترة المقبلة تحت اسم Moto G84 5G مع تصميم شبابي أنبق ومميز للغاية.

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف موتورولا Moto G84 5G قد حصل على عدد من شهادات الاعتماد منها شهادات TDRA و FCC التي تشير إلى إطلاق وشيك للهاتف الذكي مع عدد من المواصفات المميزة.

ويتمتع هاتف موتورولا Moto G84 5G بوحدة كاميرا مربعة بارزة على اللوحة الخلفية جنبًا إلى جنب مع شعار العلامة التجارية، كما توجد أزرار الطاقة ومستوى الصوت على الجانب الأيمن بينما يوجد درج بطاقة SIM على الجانب الأيسر.

وسيأتي هاتف موتورولا Moto G84 5G بشاشة تدعم جودة عرض +FHD ، ودقة 1080 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع ألوان الأحمر والأسود والفضي.

وسيعمل هاتف موتورولا الجديد Moto G84 5G بمعالج من شركة كوالكوم الأمريكية لم يتم تحديده بعد مقترنا بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 8 جيجابايت وما يصل إلى 256 جيجابايت من سعة التخزين القابلة للتوسيع.

ويحتوي هاتف موتورولا الجديد Moto G84 5G على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات كما سيعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13، ومنفذ USB-C ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم وشبكة مكبر صوت.