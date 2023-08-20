لبعض الفصول الدراسية .. محمد حلمي الغر: الجامعات تتيح لطلابها الدراسة بالخارج

قال محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلي للجامعات الخاصة والأهلية، إن الجامعات تتيح للطلاب الحصول على بعض الفصول الدراسية في الخارج، متابعا:" يمكن للطلاب فعل ذلك مع الجامعات المتعاونة مع الجامعات المصرية".

وأضاف "محمد حلمي الغر" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، الدراسة بالخارج تساعد على تنمية شخصية الطالب، فهم يحصلون على العلم والحياة في الخارج.

واسترسل: الجامعات المصرية تعمل على استقطاب العديد من الأساتذة من الخارج، كما أننا نستعين ببعضهم من خلال الدراسة الأون لاين، منوها بأن لا يمكن إنشاء كلية طب دون أن يكون بها مستشفى جامعية.

وأوضح أن معظم كليات الهندسة يلحق بها معامل وورش، من أجل تدريب الطلاب عمليا، وبذلك يكون الطالب قادر على مواكبة سوق العمل.