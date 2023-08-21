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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس .. حظك اليوم الاثنين 21 أغسطس 2023 : اتبرع

برج القوس
برج القوس

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، يُعرف مواليد القوس بشخصيته المتفائلة والمغامرة والعاطفية، ويستطيع التصرف في كافة الأمور.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج القوس وحظك اليوم الاثنين 21 أغسطس 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا.

توقعات برج القوس وحظك اليوم الاثنين 21 أغسطس 2023

قد تتوقع أيضًا وضعًا ماليًا جيدًا هذا الأسبوع، تعامل مع مشاكل العلاقة لتكون سعيدًا في الحب،  ستكون منتجًا في المكتب هذا الأسبوع بينما سيكون هناك نجاح مالي أيضًا، الصحة جيدة ايضا فلا تقلق.

توقعات برج القوس في الحب

سوف تقابل شخصًا ما في مكان العمل أو الفصل الدراسي أثناء السفر أو في تجمع عائلي، نظرًا لأن نجوم الرومانسية أقوى هذا الأسبوع ، اقترح بحلول نهاية الأسبوع وستحصل على رد إيجابي.

برج القوس وحظك اليوم صحيا

قد تصاب بعض الإناث بمشاكل أمراض النساء والصداع النصفي، يمكن أن تكون صحة الفم مشكلة لبعض مواليد القوس بينما يتمتع معظم الناس بصحة جيدة، استبدل المشروبات الغازية بعصير الفاكهة الصحي اليوم.

برج القوس وحظك اليوم في العمل

سينجح بعض موظفي المبيعات والتسويق في الحصول على ترقية، تعامل مع العملاء بلباقة وسيشهد متخصصو تكنولوجيا المعلومات ومصممي الجرافيك نتائج إيجابية.

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

على الرغم من المشاكل المالية البسيطة ، ستكون في حالة جيدة للاستثمار في سوق الأسهم، لا تتردد في تقديم الأموال للجمعيات الخيرية. 

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