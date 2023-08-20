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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد استقالة مجلس الإدارة.. رئيس الزمالك السابق يوجه رسالة لأبناء النادي

الزمالك
الزمالك

وجه حسين لبيب رئيس نادى الزمالك السابق رسالة لجماهير القلعة البيضاء بعد الاستقالة الجماعية لمجلس الإدارة.

 

وكتب إسلام صادق عبر حسابه علي فيسبوك فى تصريح علي لسان حسين لبيب "في اول رد فعل بعد استقالة مجلس الزمالك ادعو أبناء النادي للتكاتف و المساندة والزمالك غني بأبنائه ومن حق جماهيره أن تفرح لأنهم أوفياء".

وتقدم مجلس إدارة الزمالك باستقالة جماعية امس السبت إلى وزير الشباب والرياضة.

وجاء نص الاستقالة كالآتي:

"السيد الدكتور / اشرف صبحي  وزير الشباب والرياضة

نتقدم لسيادتكم بأسمى معاني العرفان على ما قدمتموه من دعم لمجلس ادارة نادي الزمالك خلال الفترة الماضية ، بعد الاحداث التي شهدها مجلس الادارة على مدار الشهور  الماضية والتي اثرت على استقرار النادي ومجلس ادارته وفرقه الرياضية  .

وعلى مدار المدة الماضية من دورة مجلس الادارة كانت الجمعية العمومية للنادي صاحبة الدور الأول والرئيسي في كل ما تحقق داخل النادي بمساندتها ودعمها للمجلس ، ودفعتنا دوما للأمام ، وكانت الجمعية العمومية لنادي وجماهيرنا العظيمة السبب الرئيسي وراء تحمل مجلس الادارة للضغوط العنيفة التي تعرضنا لها في الاونة الأخيرة  .

في ضوء الاحداث الأخيرة التي شهدها مجلس ادارة نادي الزمالك ، لا يسعنا إلا أن نتقدم باستقالتنا لسيادتكم من مجلس ادارة النادي متمنين التوفيق لنادينا ولجماهيرنا العظيمة التي كانت السند للنادي ولمجلس الادارة خلال الفترة الماضية".

 

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