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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي أبوخطوة بالبحيرة يستغيثون من انسداد مدخل العزبة .. مش عارفين نمشي

صدى البلد

يعاني أهالي عزبة ابوخطوة التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة من تدهور الطريق الرئيسي للعزبة وإنسداد المدخل الوحيد للعزبة لأكثر من شهر بسبب أعمال الحفر بالطريق. 

وأوضح  الأهالي في شكواهم أن أعمال الحفر  انتهت الأسبوع الماضي ولم يتم ردم المدخل وتسويته مما يعيق الناس عن مباشرة حياتهم الطبيعية .
 

وكشف  الأهالي فى شكوى لهم انهم في أزمة كبيرة بسبب عدم القدرة على الدخول والخروج مشيا او بالمعدات من المدخل مشيرين أنهم تقدموا بشكوى للمسؤولين دون أي استجابة .
 

ويطالب الأهالي مجلس الوزراء والمسؤولين بالمحافظة احل أزمة المدخل واصلاحه أمام الماره وخاصة أنه الطريق  الرئيسي والوحيد للماره .


وللتواصل على رقم : 01063720199
 

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البحيرة محافظة البحيرة مجلس الوزراء

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