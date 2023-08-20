أهالي أبوخطوة بالبحيرة يستغيثون من انسداد مدخل العزبة .. مش عارفين نمشي

يعاني أهالي عزبة ابوخطوة التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة من تدهور الطريق الرئيسي للعزبة وإنسداد المدخل الوحيد للعزبة لأكثر من شهر بسبب أعمال الحفر بالطريق.

وأوضح الأهالي في شكواهم أن أعمال الحفر انتهت الأسبوع الماضي ولم يتم ردم المدخل وتسويته مما يعيق الناس عن مباشرة حياتهم الطبيعية .



وكشف الأهالي فى شكوى لهم انهم في أزمة كبيرة بسبب عدم القدرة على الدخول والخروج مشيا او بالمعدات من المدخل مشيرين أنهم تقدموا بشكوى للمسؤولين دون أي استجابة .



ويطالب الأهالي مجلس الوزراء والمسؤولين بالمحافظة احل أزمة المدخل واصلاحه أمام الماره وخاصة أنه الطريق الرئيسي والوحيد للماره .





وللتواصل على رقم : 01063720199



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.