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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج السرطان.. حظك اليوم الاثنين 21 أغسطس 2023 : ترقية

برج السرطان
برج السرطان

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو)، ويتميز مولود السرطان بأنه حدسي، عملي، لطيف، نشيط، فني، محب للخير، مهتم بشئون الآخرين.

تعرف على توقعات برج السرطان وحظك اليوم الاثنين 21 أغسطس 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال التقرير التالي.

برج السرطان وحظك اليوم الاثنين 21 اغسطس 2023

سيشهد هذا الأسبوع ارتباطًا رومانسيًا قويًا، ستساعدك التحديات في مكان العمل على النمو مهنيًا، الحياة المالية المستقرة إلى جانب الصحة الجيدة تعد بأسبوع رائع في المستقبل

برج السرطان اليوم على الصعيد العاطفي

ابق دائمًا بعيدًا عن صراعات الأنا ولا تضيع الوقت في الحجج التي قد تعيق العلاقة، إذا كنت تبتعد عن شريكك ولديك علاقة طويلة المدى ، فإن زيارة الشريك المفاجئة يمكن أن تفاجئك.

برج السرطان اليوم على الصعيد الصحي

يحتاج مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم إلى رعاية إضافية هذا الأسبوع، تحتاج النساء الحوامل إلى توخي الحذر مع نتوء الطفل لأن فرص حدوث مشكلات متعلقة بالحمل مرتفعة.

برج السرطان وحظك اليوم على الصعيد المهني

نجاحك يكمن في الاستفادة من الفرص، سيتم ترقية بعض مواليد السرطان إلى تسميات جديدة وهذا يثبت قوتهم، لرجال الأعمال ، كن حذرًا عند إطلاق مشاريع جديدة.

برج السرطان وتوقعات الأبراج 2023

يمكنك التخطيط لقضاء إجازة عائلية في الخارج حيث يسمح لك رصيد البنك بذلك، فرصك في شراء منزل، سيجد رجال الأعمال ربحًا هذا الأسبوع وسيبدأ بعض رواد الأعمال الجدد في تذوق النجاح بحلول منتصف الأسبوع. 

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