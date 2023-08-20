محمد حلمي الغر: مصاريف الجامعات الاهلية تقل دائما عن الجامعات الخاصة

قال محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلي للجامعات الخاصة والاهلية، إن كليات المجموعة الصحية يتكون من 7 كليات، إنه تم إضافة تخصصات في الجامعات الأهلية، متابعا : "في مجال الإعلام أضفنا مجال الترجمة مع الإعلام لكى يستطيع أن يعمل الخريج في عدد من المجالات".



وأضاف "محمد حلمي الغر" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن الجامعات الأهلية تقدم نوعية من البرامج لا تقدم في الجامعات الحكومية، وذلك يكون مقابل أجر محدد، متابعا:" أجر الجامعات الأهلية يكون وسط مابين الأهلية والخاصة".

وشدد على أن متوسط مصاريف الجامعات الاهلية تقل دائما عن مصروفات الجامعات الخاصة بنسبة تتراوح من 30 إلى 40%.

واسترسل:": أي شخص يقدر يخش على موقع المجلس الأعلى للجامعات هيعرف الجامعات المعترف بها علشان مايتنصبش عليه ".



