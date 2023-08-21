عمليات التعليم تتابع وصول أسئلة الجبر للجان الدور الثاني للثانوية العامة 2023

تتابع الآن غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، وصول أوراق أسئلة (الجبر والهندسة الفراغية) الذي سيؤديها اليوم طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة ضمن مادة الرياضيات البحتة ، إلى جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

حيث تحرص غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، للإطمئنان على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

ويتولى عملية الإشراف نقل أوراق أسئلة (الجبر والهندسة الفراغية) الذي سيؤديها اليوم طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة ضمن مادة الرياضيات البحتة ، من مراكز توزيع الأسئلة إلى جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، مديري مديريات التربية والتعليم في مختلف محافظات الجمهورية .

ويتم نقل أوراق أسئلة (الجبر والهندسة الفراغية) إلى جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، في حماية قوات الشرطة وفقا لبروتوكول التعاون الذي وقعته وزارة التربية والتعليم والداخلية لتأمين امتحانات الثانوية العامة 2023 .

وتوضع أوراق أسئلة (الجبر والهندسة الفراغية) أثناء نقلها إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، داخل صناديق معدنية مغلقة بأقفال رقمية لها أرقام سرية لا يتم فتحها إلا وقت الامتحان داخل اللجنة .

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

السبت 19 أغسطس: اللغة العربية والتربية الدينية

الأحد 20 أغسطس: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية

الاثنين 21 أغسطس: الرياضيات البحتة “الجبر والهندسة الفراغية”

الثلاثاء 22 أغسطس: الاقتصاد والإحصاء

الأربعاء 23 أغسطس: الفيزياء والتاريخ

الخميس 24 أغسطس: اللغة الأجنبية الأولى

السبت 26 أغسطس: الكيمياء والجغرافيا

الأحد 27 أغسطس: الديناميكا

الاثنين 28 أغسطس: الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع

الثلاثاء 29 أغسطس: الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.