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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد مرعي: كنت سأرفض عودة مصطفي كيجو للزمالك قبل انتقاله للأهلي.. فيديو

صدى البلد

 

أكد أحمد مرعي، المدير الفني لفريق كرة السلة بنادي الزمالك، أنه كان سيرفض مسألة عودة مصطفى كيجو إلى الزمالك حال طرحها عليه من مجلس إدارة النادي.

وقال مرعي، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «مصطفى كيجو رحل عن الزمالك بواقعة لم تحدث في تاريخ كرة السلة المصرية».

وأشار كيجو إلى أن انتقال مصطفى كيجو إلى الأهلي منطقي نظرًا لنقص هذا المركز في النادي الأهلي.

وحول مسألة عودة كيجو إلى الزمالك قبل انتقاله إلى الأهلي، قال مرعي: «لو كانت عودة مصطفى كيجو إلى الزمالك قبل إتمام الصفقات كنت من الممكن أن أفكر مع مجلس الإدارة في الأمر، ولكن بعد إبرام الصفقات أصبح صعبًا».

وأضاف: «علمت أن أعضاء في مجلس إدارة الزمالك دخلوا في مفاوضات مع كيجو من أجل عودته إلى الزمالك قبل انتقاله إلى الأهلي»، مؤكدًا: «كنت سأرفض عودة مصطفى كيجو إلى الزمالك».

وفي سياق آخر، أكد مرعي أن الإسباني أوجستي بوش، مدرب الأهلي، يمتلك أقوى «اسكواد» في مصر، متحدثًا عن أن فريق الأهلي كعناصر أعلى من أي فريق آخر.

وأشار مرعي إلى أن نادي الاتحاد السكندري يزداد قوة هذا الموسم، وأن حالة نادي الزمالك تحسنت هذا الموسم وبات يمتلك فريق أقوى مما كان عليه في الموسم الماضي.

https://www.youtube.com/watch?v=_xYwUz8QHDA

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