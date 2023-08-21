عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موجة مصالحة.. تعليق جديد من الصين على الاتفاق بين السعودية وإيران

وزيرا الخارجية السعودي
وزيرا الخارجية السعودي والإيراني

أشاد وزير الخارجية الصيني وانج يي، اليوم الإثنين، بتحسين العلاقات بين السعودية وإيران خلال الفترة الماضية.

 

وقال وزير الخارجية الصيني: "بعد حوار الصين مع السعودية وإيران واصل البلدان اتخاذ خطوات لتحسين العلاقات وقيادة تشكيل "موجة مصالحة" في الشرق الأوسط".

 

وأضاف: "الصين تقدر القرار الصحيح الذي اتخذه الجانب الإيراني وستواصل دعم دول الشرق الأوسط في استكشاف الطريق نحو التنمية وفقا لظروفها المحلية".

وتابع: "من غير الممكن التوصل لحل أساسي للقضية النووية الإيرانية إلا بالعودة إلى التطبيق الشامل والفعال للاتفاق النووي".

يأتي ذلك عقب الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الإيران حسين أمير عبداللهيان إلى الأراضي السعودية حيث التقى نظيره الأمير فيصل بن فرحان. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة كأس العالم للأندية 2023| الأهلي في مواجهة بنزيما وهالاند ينتظر.. مشوار البطولة

عاجل..أكبر عملية تهريب| إحالة 3 مسؤولين بجهاز رقابي إلى المحاكمة الجنائية

انتهاء أزمة أحمد القندوسي في الأهلي ..خاص

العريس خليجي والمعازيم "بتلم" فلوس| فيديو العروسة المصرية يثير غضب المتابعين.. وهذه حقيقة جنسيتهما

اعتزال اضطراري وإقامة جبرية.. «الباز» يفجر مفاجآت مدوية عن الزعيم عادل إمام| فيديو

أخيرا.. انتهاء أزمة أسعار السجائر .. أعرف العلبة بكام؟

احترموا نفسكم.. ميدو يوجه رسالة نارية لجمهور الأهلي بشأن فتوح

الكهرباء مش هتقطع تاني| بشرى سارة للمواطنين.. موعد إنهاء تخفيف الأحمال (تفاصيل)

موضوعات متعلقة

وسط تخوفات من تسونامي.. زلزال يضرب الولايات المتحدة

قرار مفاجئ من ترامب بشأن المناظرات الرئاسية

تحذير شديد اللهجة من المجلس العسكري في النيجر إلى الإيكواس

رئيس صربيا: حرب حلف الناتو ضد روسيا في أوكرانيا تدمر الاقتصاد الأوروبي

«تناول جرعة زائدة».. زاخاروفا تسخر من اقتراح زيلينسكي «تبادل بيلجورود بعضوية الناتو»

بـ 80 قذيفة مدفعية وعنقودية.. القوات الأوكرانية تشن هجوما خطيرا على دونيتسك

الرئيس الشيشاني يعلن تكبيد القوات الأوكرانية خسائر فادحة في محور أوريخوف| تفاصيل

الإمارات تعزي العاهل السعودي في وفاة الأميرة نورة بنت محمد بن عبدالعزيز

ترشيحاتنا

هل يجوز قضاء الصلوات الفائتة في قيام الليل .. وماذا أفعل لو كانت ظهراً؟

هيفوقك وينعشك.. طريقة عمل سبانش لاتيه بارد

عمرو عثمان: المخدرات التخليقية تسبب الهلاوس السمعية والبصرية وارتكاب الجرائم غير المبررة

دليلك في الطوارئ.. أرقام شرطة النجدة والمرور والإسعاف

وزير الزراعة يوجه بتعظيم الأصول والارتقاء بالأداء لتحقيق الأرباح

رئيس جنوب أفريقيا يعلق على طلبات الانضمام لمجموعة البريكس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضربوا حارس المرمى.. اشتباكات بين مشجعي ناديين إنجليزيين بعد هدف التعادل

الكهرباء مش هتقطع تاني| بشرى سارة للمواطنين.. موعد إنهاء تخفيف الأحمال (تفاصيل)

بعد بيعه شقة لـ كلب.. مدير عقاري يواجه تهمة في إيران.. فيديو

شاهد .. نهاية مأساوية لـ كهلين أثناء مسابقة الرجل الحديدي في أيرلندا 

فيديو

أكلوا وهربوا.. رئيسة وزراء إيطاليا تتدخل لحل أزمة 4 سياح بألبانيا

«حذرتهم مسبقًا».. طبيب يفجر مفاجأة صادمة حول سفاحة الرضع «فيديوجراف»

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

تركي آل الشيخ يعلق على تعاقد قنوات الدوري السعودي مع مدحت شلبي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ