موجة مصالحة.. تعليق جديد من الصين على الاتفاق بين السعودية وإيران

أشاد وزير الخارجية الصيني وانج يي، اليوم الإثنين، بتحسين العلاقات بين السعودية وإيران خلال الفترة الماضية.

وقال وزير الخارجية الصيني: "بعد حوار الصين مع السعودية وإيران واصل البلدان اتخاذ خطوات لتحسين العلاقات وقيادة تشكيل "موجة مصالحة" في الشرق الأوسط".

وأضاف: "الصين تقدر القرار الصحيح الذي اتخذه الجانب الإيراني وستواصل دعم دول الشرق الأوسط في استكشاف الطريق نحو التنمية وفقا لظروفها المحلية".

وتابع: "من غير الممكن التوصل لحل أساسي للقضية النووية الإيرانية إلا بالعودة إلى التطبيق الشامل والفعال للاتفاق النووي".

يأتي ذلك عقب الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الإيران حسين أمير عبداللهيان إلى الأراضي السعودية حيث التقى نظيره الأمير فيصل بن فرحان.