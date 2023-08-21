مرافق ميناء دمياط جاهزة لاستقبال ناقلات القمح



أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة، بينما غادر عدد 14 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة ، منها السفينة ( ARGO I ) و التي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 180 م وعرضها 28 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 31700 طن من القمح لصالح القطاع الخاص .. يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح.



وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 31759 طن تشمل : 10400 طن يوريا و 6296 طن رمل و 3250 طن مولاس و 4753 طن اسمنت معبأ و 7060 طن بضائع متنوعة.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44729 طن تشمل : 14470 طن خردة و 940 طن خشب زان و 1414 طن أبلاكاش و 6000 طن ذرة و 533 طن اسمنت و 21372 طن قمح.



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 966 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 155 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3295 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 131060 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 138065 طنًا.



كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3773 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم ابو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5415 شاحنة.