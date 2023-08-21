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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

من الجيم.. حسام غالي برفقة الفنان أحمد عز

حسام غالي و احمد
حسام غالي و احمد عز

شارك اللاعب حسام غالي صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهاتالقصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

 

وظهر حسام غالي في الصورة برفقة الفنان احمد عز من داخل الجيم.
 

حسام غالي لاعب الأهلي السابق وعضو مجلس إدارة النادي الأحمر الحالي، احتفل الشهر الماضي بعيد ميلاده الـ 41،إذ أنه من مواليد 22 أكتوبر عام 1981، ويمتلك قائد الفريق الأحمر السابق سيرة تاريخية مميزة، حتى استحق لقب "الكابيتانو".
 

واتجه حسام غالي، إلى العمل الإداري بعد اعتزال كرة القدم في 11 مايو 2018، ويتولى حاليا منصب عضو مجلس إدارة النادي الأحمر.

الفنان احمد عز لاعب الأهلي السابق مجلس إدارة النادي

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