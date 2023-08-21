طارق يحيى بعد رحيله عن الزمالك: الفترة الحالية تحتاج لجهود جميع ابناء القلعة البيضاء

اكد طارق يحيي مدرب الزمالك الاسبق، علي اهمية تكاتف ابناء النادي خلال الفترة الحالية، في ظل الازمات التي يمر بها النادي.

وقال يحيي في اول تصريح له عقب رحيله واعتذاره عن الاستمرار بقناة الزمالك، خلال برنامج ملعب الشمس المذاع علي قناة الشمس مع الكابتن مجدي عبد الغني ان الفترة الحالية،لاتحتاج اي مزايدات من اي فرد ينتمي لنادي الزمالك، خاصه وان الفريق مقبل علي بداية الاستعداد للموسم الجديد في ظل ظروف صعبه يواجهها الفريق علي راسها ازمة القيد وصعوبة التعاقد مع لاعبين جدد.



وعن الاستقالات التي تقدم بها مجلس ادارة نادي الزمالك اكد ان هذا الامر اداري، وغير مختص بالحديث عنه ولكن في الوقت نفسه طالب وزارة الرياضة بالتدخل الفوري والسريع من اجل اعادة الهدوء والاستقرار، وشدد علي ضرورة استمرار ثنائي الفريق احمد سيد واحمد فتوح لانهما من الاعمدة الاساسية للفريق.



وكشف يحيي عن انه سيصل الي انجلترا مراحل قيادة ماراثون الفوت وورك والذي يضم العديد من المنتخبات اهمها مصر وانجلترا والسعودية والتي ستسمر فعاليات لمدة ٦ ايام.