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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للمرة الثانية خلال أسبوعين.. البنك المركزي الصيني يخفض سعر الفائدة

المركزي الصيني
المركزي الصيني

أعلن بنك المركزي الصيني، اليوم الاثنين، خفض سعر الفائدة  بعد اتخاذ إجراء مماثل الأسبوع الماضي سعيا لدعم النمو المتباطئ وتحفيز النشاط في ثاني قوة اقتصادية في العالم.

ووفقا للبيان الصادر، فقد قام بنك الصين الشعبي بخفض سعر الفائدة الأولي على الإقراض بواقع 10 نقاط أساس إلى 3.45% على القروض لأجل عام واحد، وذلك من 3.55% سابقا بعدما كانت الأسواق تتوقع خفضه بمقدار 15 نقطة أساس.

وكان البنك المركزي خفض هذه الفائدة في يونيو.

وفي نفس الوقت، أبقى البنك على سعر الفائدة الأولي على الإقراض لأجل 5 أعوام دون تغيير عند 4.2%، في حين كانت تشير التوقعات لانخفاضه بواقع 10 نقاط أساس، مما جعل القرار مفاجئا للغاية.

وهاتين النسبتين المرجعيتين للأسواق في أدنى مستوياتهما التاريخية.

ويأتي قرار المركزي الصيني اليوم بخفض سعر الفائدة الأولي على الإقراض بعدما قام بتخفيض معدلات الفائدة الثلاث الرئيسية الأخرى الأسبوع الماضي في يوم واحد على خلفية بعض البيانات السلبية، وذلك في يوم واحد لمحاولة تعزيز النمو الاقتصادي.

ووفقا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، يهدف القرار الذي كانت تترقبه الأسواق إلى تشجيع المصارف التجارية على منح المزيد من القروض بأسعار فائدة أفضل، ما سيسمح تاليا بدعم النشاط في ظل التباطؤ الاقتصادي.

واتخذ البنك المركزي هذه الخطوة فيما تعمد القوى الاقتصادية الكبرى في العالم إلى رفع معدلات الفائدة لكبح التضخم.

وصدر القرار بعد اجتماع عُقد الجمعة بين البنك المركزي والهيئات المالية الناظمة، تم الاتفاق خلاله على ضرورة تقديم "دعم" أكبر للاقتصاد والحدّ من "المخاطر الخفيّة"، على ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية الأحد بدون تحديد طبيعة هذه المخاطر.

ويعمل سعر الفائدة الأولي على الإقراض كمعدل مرجعي للبنوك عندما تحدد أسعار الفائدة للقروض الصادرة لعملائها، ويتم حسابها على أساس أسعار الفائدة التي تقدمها لجنة مؤلفة من 18 مصرفا تجاريا مختارا في الصين يوميا إلى بنك الشعب الصيني.

وتتكون اللجنة من بنوك محلية وأجنبية، مع أوزان مختلفة مخصصة لمساهمات كل بنك بناء على حجمه وأهميته في النظام المالي الصيني، ويعتمد LPR على متوسط الأسعار المقدمة من هذه البنوك، مع استبعاد أعلى وأدنى معدلات لتقليل التقلبات والتلاعب، ثم يتم ترتيب المعدلات المتبقية، ويصبح المعدل المتوسط هو LPR.

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