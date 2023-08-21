حملة بلدي أمانة تستهدف 24 ألف مواطن في البحر الأحمر

انطلقت فعاليات اليوم الأول من الأسبوع الثالث لحملة "بلدي أمانة" التي ينفذها المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحر الأحمر. وقد شهدت هذه الفعاليات استهدافًا لا يقل عن 24535 فردًا من السيدات والرجال والأطفال في مدن متعددة بالمحافظة.

تنفذ الحملة ضمن توجيهات الحكومة وجهود المجتمع لتعزيز الوعي وتحقيق التنمية المستدامة. وقد غطت الحملة مدن متعددة في المحافظة، بما في ذلك "الغردقة – سفاجا – رأس غارب – القصير - الشلاتين"، حيث تم تنفيذ ما يصل إلى 4498 زيارة في اليوم الأول.

وتهدف هذه الحملة إلى توعية المواطنات والمواطنين بأهمية المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة وتحسين جودة الحياة لجميع فئات المجتمع. كما تسعى لرفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع، خصوصًا في ظل الأزمات العالمية الراهنة.

وشاركت في تنفيذ هذه الحملة عدة جهات منها رائدات المجلس وميسرات مجموعات الادخار والإقراض الرقمي ومجموعة من الشباب المتطوعين. كما شملت مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات، بالإضافة إلى مشاركة مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

تأتي هذه الحملة ضمن جهود متواصلة لتعزيز الوعي المجتمعي وتشجيع المشاركة الفاعلة في تحقيق تطوير إيجابي للمجتمع وتحسين الظروف المعيشية للجميع.