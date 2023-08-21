اتخانقت معاه طعنته.. سيدة تتعدى على زوجها بعد مشاجرة بينهما| تفاصيل

ألقت مباحث أبو النمرس القبض على ربة منزل لاتهامها بطعن زوجها في البطن بمنطقة أبو النمرس، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتحرر محضرا بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، يفيد تلقيه بلاغا من مزارع 40 سنة، بإصابة شقيقه مبيض محارة بجرح نافذ في البطن، وتم نقله إلى مستشفى الهرم لتلقى العلاج.

وكشفت التحريات أن زوجة المصاب هي من تعدت عليه بطعنه بسلاح ابيض بسبب خلافات وحدوث مشادة بينهما، تطورت إلى مشاجرة قامت على إثرها المتهمة بالتعدي على زوجها.

وألقي القبض عليها، وبمواجهتها أمام المقدم مصطفى المهدي رئيس المباحث، اعترفت بارتكاب الواقعة، وتم ضبط السلاح الأبيض، وتحرر محضرا بالواقعة، وأحاله اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.