ندوة عن "الفيوم بين الماضي والحاضر" في نادى الصفوة الرياضي

نظمت إدارة الوعى الاثري بمنطقة اثار الفيوم بالتعاون مع أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، ندوة بعنوان "الفيوم بين الماضي والحاضر" في نادى الصفوة الرياضى.

حضر الندوة الدكتورة ميرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب وأمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بالفيوم والدكتور علي البطل، مدير عام الأثار، والدكتورة نرمين عاطف مديرة إدارة الوعى الاثري وعلي أبو الحسن، رئيس مجلس إدارة نادي الصفوة الرياضي، بالإضافة لأعضاء مجلس إدارة النادي هالة حافظ وعادل كمال.



وقالت الدكتورة نرمين عاطف ان الندوة تناولت الحديث عن أهمية محافظة الفيوم واهم المناطق الاثرية بمحافظة الفيوم و دور إدارة الوعى الاثري بمنطقة اثار الفيوم في تنشيط حركة السياحة.

وأوضحت أن إدارة الوعي الأثري اطلقت مبادرة «كنوز الفيوم » للترويج للمناطق الاثرية وإعادة إحياء تراث المناطق الاثرية وزيادة الوعي الأثري وتنشيط السياحة الداخلية، واستطاعت المبادرة تنظيم العديد من الفعاليات والجولات الأثرية، لمدارس وجامعات وتنظيم جوالات مجانية ومحاضرات للتعرف على المناطق الاثرية بمحافظة الفيوم.

كما ذكرت مديرة إدارة الوعى الأثري الدكتورة نرمين عاطف أن المبادرة لها تأثير دعائي غير تقليدي للمناطق الأثرية المصرية ظهر ذلك في زيادة إقبال السائحين متعددة الجنسيات علي المناطق الاثرية .

وتضمنت الندوة عرض فيديو لإنجازات إدارة الوعى الاثري ثم تناولت الدكتورة نرمين عاطف الحديث عن دور المرأة بين الماضي والحاضر المرأة في في مصر القديمة وتناولت عن مكانة المرأة فى المجتمع المصرى القديم وأهم الألقاب والوظائف التى حصلت عليها.

وتناولت مديرة الوعى الأثري الدكتورة نرمين عاطف الحديث عن اهم التماثيل التى جسدت الترابط الاسرى والزوجي، وتطرقت إلى الحديث عن اهم الملكات في مصر القديمة.

كما تناولت الحديث عن اهم الشخصيات النسائية الناجحة التي تسعى دائما لرفع راية مصر، موضحة أن الدولة المصرية بذلت في السنوات الماضية جهوداً لدعم وضع المرأة في مصر حيث اشتملت هذه الجهود على العديد من الإجراءات التي تستهدف تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ولعبت المرأة دورًا محوريًا في نهضة المجتمعات القديمة والحديثة وأثبتت تفوقها في حياتها المهنية والاجتماعية معًا.

ec3f9521-3f15-4021-96ba-06ad52410842

7b4e74ec-942d-4edd-8295-116174bdda9c

28c5b183-e608-4d9c-b068-f16b739126e3

31afa79e-b07b-464f-9102-9d62ecf1f3ac