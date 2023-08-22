الجزائر تشارك في منتدى"بريكس أوتريتش بلاص" بجوهانسبورغ

تشارك الجزائر ممثلة بوزير المالية لعزيز فايد في منتدى "بريكس أوتريتش بلاص" الذي تستضيفه عاصمة جنوب أفريقيا جوهانسبوغ في إطار الدورة الـ15 لقمة البريكس.

وأفاد بيان لوزارة المالية الجزائرية اليوم أنه سيشارك في منتدى "بريكس أوتريتش بلاص" الذي يبدأ الخميس المقبل، قادة البلدان الخمسة لمجموعة البريكس, ورؤساء دول وحكومات يمثلون 67 بلدًا من أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا والكراييب ومسؤولو منظمات دولية وإقليمية.

وأشار البيان إلى أن مشاركة الجزائر في هذا المنتدى ستلقي الضوء على الاهتمام الذي توليه سلطات البلاد للإسهام في التفكير حول القضايا المرتبطة بالتعافي أمام الأزمات متعددة الأبعاد وتعزيز تعددية عادلة وإصلاح الحوكمة العالمية.

ويمثل المنتدى فرصة للمشاركين لتبادل وجهات النظر حول القضايا الراهنة سيما السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون بين البلدان النامية من أجل ضمان انتعاش اقتصادي عالمي شامل وتنمية مستدامة.