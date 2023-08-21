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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد ما فعله الطقس البارد بحرائق غابات كندا المروعة

جراج محترق في كندا
جراج محترق في كندا

أعطى الطقس البارد اليوم الاثنين لرجال الإطفاء، أملا ضد ما وصفه رئيس الوزراء الكندي بحرائق الغابات "المروعة" التي اشتعلت في أنحاء عدة من غرب كندا، بعد إجلاء عشرات الآلاف، وفق ما ذكرت صحف دولية.

اشتعلت حرائق غابات ماكدوجال كريك في تلال ويست كيلونا بكولومبيا البريطانية  في 17 أغسطس 2023.

اندلع حريقان يهددان أجزاء كبيرة من وادي أوكاناجان ، بما في ذلك مدينتي كيلونا وغرب كيلونا المجاورة في كولومبيا البريطانية .

كان حوالي 30 ألف شخص في المقاطعة، حيث اشتعل  385 حريقًا  من حوالي 1040 على مستوى البلاد ، تحت أوامر الإجلاء بينما كان هناك 36 ألفًا آخرين في حالة تأهب للاستعداد للفرار.

وحذر وزير إدارة الطوارئ في كولومبيا البريطانية، بوين ما ، من أن الوضع "متغير  جدا".

ومع ذلك، أبدى جيسون برولوند ، تفاؤلا، حيث قال في مؤتمر صحفي : "نشعر أخيرًا أننا نتحرك إلى الأمام، بعدما كنا نتحرك إلى الخلف".

من المتوقع أن تظل درجات الحرارة في منطقة كيلونا باردة بنحو 20 درجة مئوية (68 فهرنهايت) في فترة ما بعد الظهر.

كانت هناك أيضا بعض توقعات هطول الأمطار ابتداء من يوم الثلاثاء.

وقال المسؤولون إنه من السابق لأوانه البدء في التخطيط لعودة مرحلية لمن تم إجلاؤهم مع استمرار الدخان الكثيف في خنق المنطقة.

هذا الصيف في كندا ، تم حرق أكثر من 14 مليون هكتار (34.6 مليون فدان) بالفعل - أي ما يقرب من مساحة اليونان.

يقول العلماء إن الاحتباس الحراري الذي يسببه الإنسان يؤدي إلى تفاقم المخاطر الطبيعية ، ما يجعلها أكثر تواترًا وأكثر فتكًا.

17 أغسطس إجلاء عشرات الآلاف الطقس البارد اندلع حريق اليوم الأثنين

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