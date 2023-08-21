التخطيط الإقليمي والعمراني تعلن عن الدبلومة المعتمدة دوليا في نظم المعلومات الجغرافيا

أعلن الدكتور هشام البرملجى عميد كلية التخطيط الإقليمي والعمراني ، عن فتح باب التقدم للدبلومة المعتمدة من جامعة القاهرة ودولياً من شركة ESRI فى مجال نظم المعلومات الجغرافيا .

و أضاف الدكتور هشام البرملجى ، أن دبلومة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات الجيومكانية تقدم لطلاب الدفعة الاولي أكتوبر ٢٠٢٣

• خصم خاص يصل إلى ٢٥٪

• دعم خاص لخريجي الكلية

• دعم خاص للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الراغبين في الحصول على الدبلومة

• الحجز بأسبقية التقدم وسداد المصاريف.



جامعة القاهرة

واصل معسكر القيادة الفعالة فى نسخته الأولى بجامعة القاهرة حول تطوير الوعى الوطني أعماله برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وألقى الدكتور معتز عبدالله وعميد كلية الآداب الأسبق وأستاذ علم النفس بالجامعة، محاضرة حول إدراك المخاطر والتحديات وتنمية الوعي الوطني، وذلك ضمن فعاليات النسخة الأولى من معسكر القيادة الفعالة تحت شعر "تطوير الوعي الوطني"، بحضور الدكتور عبدالله التطاوي مساعد رئيس الجامعة للشؤون الثقافية، والدكتور مجدي عمر مستشار الأنشطة الطلابية.





وبدأ الدكتور معتز عبدالله حديثه، بالإشادة بالدكتور محمد الخشت كونه صاحب فكر وطني وفيلسوف مستنير تنبع كل أفكاره من أصالة هذا الوطن وتسليح الطلاب بالوعي من أجل الوطن ، وهو ما انعكس على نجاح الجامعة على مدار السنوات الأخيرة في تحقيق طفرة كبرى وإنجازات غير مسبوقة في تاريخ الجامعة، والتوجه بالجامعة للسير نحو العالمية و فكرة هذا المعسكر والتوجيه بتنظيمه والذي يمثل أحد آليات تنمية الوعي الوطني لدى الطلاب بما يدعم دور الجامعة الفعال في الارتقاء بالطلاب وبناء شخصياتهم وتطويرها.