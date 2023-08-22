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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تحذيرات أمنية عاجلة لجميع مستخدمي WhatsApp واتساب

تحذيرات أمنية عاجلة
تحذيرات أمنية عاجلة لجميع مستخدمي WhatsApp واتساب

حذر خبراء للأمن السيبراني من خطورة إدراج ومشاركة البيانات الحساسة في تطبيق الدردشة WhatsApp واتساب نظرا لحدوث عمليات احتيال متكررة تستهدف البيانات البنكية الخاصة بالمستخدمين وسرقتها. 

 

ونصح متخصصو الأمن السيبراني في الهند وعدد من الدول الأخرى المستخدمين عدم مشاركة بيانات مثل إثبات الهوية أو مستندات إثبات العنوان عبر البريد الإلكتروني، وكذلك المعلومات الحساسة الخاصة بالبطاقات أو الحسابات البنكية. 

 

وقال الخبراء إن الفترة الحالية تشهد زيادة في الأنشطة الاحتيالية خاصة مع تطبيق واتساب، ونصحت المستخدمين باتباع خطوات استباقية لإبلاغ المستخدمين بمخاطر الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال، وفقا لـ India Today.   

 

وحث خبراء الأمن السيبراني على الالتزام بعدم المشاركة بأي معلومات ديموجرافية ، بما في ذلك اسم حامل البطاقات البنكية وتاريخ الميلاد والجنس والعنوان ورقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني. 

 

وشدد الخبراء على أنه  يجب على الأشخاص دائمًا زيارة الموقع الرسمية وعدم الدخول على أو فتح أى روابط غير معروفة وعدم الوثوق بقنوات التواصل الاجتماعي مثل واتساب وتيليجرام، وفي بعض الأحيان ، يستهدف المحتالون أيضًا الأشخاص الذين يستخدمون خدمات البريد الإلكتروني مثل Gmail من أجل الخداع.

 

 

 

 

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