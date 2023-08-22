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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

تامر حسني بصحبة العوضي في سهرة مميزة بالساحل الشمالي

صدى البلد

 ظهر الفنان أحمد العوضي، بصحبة تامر حسني، في سهرة مميزة من الساحل الشمالي.

وخطفا الأنظار معاً بأجواء ممتعة، بالغناء والرقص مع الجمهور. 

وأحتل الفنان تامر حسني المركز التاسع عالميا ضمن الأعلى مشاهدات على مستوى العالم بعد طرح كليبه الجديد حواء مساء أمس الخميس ، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية من ألبومه الجديد هرمون السعادة وهي من كلمات وألحان تامر حسني ومن توزيع وماستر على فتح الله وشاركته فى تصوير الكليب الفنانة أسيل عمران.

وكتب تامر حسني على صفحته الشخصية قبل طرح الكليب بساعات معلومات عن كليب حواء مع أسيل عمران قائلا: "في علاقات الحب الكوميدية بين الراجل و الست او الولد و البنت الحقيقة لقيت السوشيال ميديا المحلية و العالمية مش مقصرة و مش سايبه موقف مش متمثل .. فكنت همثل موقف منهم انا و اسيل وينزل تيك توك نشارككم بيه و نهزر بيه معاكم فجأة الحماس اخذنا نصور مشاهد اكتر لحد ما الحماس اڤور مننا ووصلت لفكرة تانية خالص.
 

 

 

أحمد العوضى الفنان احمد العوضي الغناء والرقص الفنان تامر حسني من الساحل الشمالي لفنان أحمد العوضي

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