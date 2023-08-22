بإمكانات الفلاجشيب وسعر مناسب.. أفضل موبايل للشباب من OPPO أوبو

يركز الكثير من الشباب وخاصة طلبة الجامعة على الحصول على هواتف مميزة يمكنها الجمع بين المواصفات الجيدة والسعر المناسب الذي يتوافق مع قدراتهم المادية، ونظرا لأن ارتفاع أسعار الهواتف أصبح يشكل عبئا كبيرا، فإن اختيار هاتف بسعر مناسب أصبح بمثابة عملية معقدة.

ويعد هاتف OPPO A96 واحدا من أفضل هواتف شركة أوبو في السوق المصري المخصصة للشباب من حيث الإمكانات المميزة التي تتشابه مع إمكانات الفلاجشيب وأبرزها معالج قوي من شركة كوالكوم الأميركية يقدم أداء سلسا، مع بطارية كبيرة وشاشة وكاميرا بجودة عالية.

وجاء هاتف أوبو OPPO A96 ، بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD، بقياس 6.59 بوصة، وبجودة عرض +FHD ، وبدقة 2400 × 1080 بكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ودعم التدرج اللوني DCI-P3.

ويقدم هاتف أوبو OPPO A96 ، كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب مستشعرLED في الخلف، مع كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويعمل هاتف أوبو Oppo A96 بمعالج من نوع Snapdragon 695 من شركة كوالكوم الأميركية ، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، كما يدعم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي رام افتراضية بسعة 5 جيجابايت، مع نظام التشغيل أندرويد.

ويحتوى هاتف أوبو Oppo A96 على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 وات ، تقوم بشحن البطارية بالكامل عبر منفذ شحن من نوع USB Type-C 2.0، يمكنها شحن الهاتف بنسبة 50 % في حوالي 26 %، بالإضافة إلى معيار IP5X، ومستشعر للبصمة.

ويتوفر هاتف أوبو OPPO A96 في السوق المصري بسعر يبدأ من 9 آلاف و 300 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .