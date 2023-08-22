طبيب يقدم نصائح مهمة للطلاب المصابين بالسكر قبل دخول المدارس.. تعرف عليها

قدم أستاذ واستشاري الأطفال والغدد الصماء والسكري بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور عبدالمعين عيد الأغا، للطلاب المصابين بداء السكري والذين سيتجهون للمدارس بضرورة مراعاة الضوابط الصحية، وعدم كسر المنظومة العلاجية.

وقال البروفيسور عبدالمعين الاغا إنه يجب على هؤلاء الطلاب المصابين بداء السكري مراعاة النصائح التالية حسب ما نشره موقع صحيفة سبأ الإلكترونية السعودية.

نصائح هامة، للطلاب المصابين بداء السكري



⁃ تناول وجبة الإفطار الصحية في المنزل قبل الذهاب إلى المدرسة، وذلك للفوائد الصحية والغذائية لهذا الأمر.

⁃ عند الشعور، بأي أعراض لانخفاض أو ارتفاع السكر التوجه لإدارة المدرسة فورًا.

⁃ مراعاة مواعيد أخذ الإنسولين أو الأدوية لتجنب حدوث أي أعراض.

⁃ تناول وجبة خفيفة عند الشعور بالجوع، فذلك يساعد في ضبط سكر الدم.

⁃ تجنب تروية العطش بالمشروبات الغازية أو مشروبات الكافيين، والأفضل تناول الماء الصحي.

⁃ الحرص على قياس سكر الدم عدة مرات في اليوم، لضمان نسبة سكر الدم في معدلاته المطلوبة.



للطالب والطالبة المصابين بالسكري، تشكل أهمية واهتمام بالغة في المدرسة لتحقيق ضمان سلامته الصحية خلال اليوم الدراسي، وضمان الضبط السكري وتزوده بالتحصيل العلمي المثالي،



⁃ الحرص على ممارسة الرياضة وأبسطها رياضة المشي، إذ مطلوب من مريض السكري 150 دقيقة رياضة مشي أسبوعيًّا.

⁃ يجب على جميع المعلمين والمعلمات في المدرسة معرفة أعراض هبوط وارتفاع السكر وكيفية معالجتهما في المدرسة.